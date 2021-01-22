Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor

DHA

Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRK Bilim İnsanları tarafında Almanya'da üretilen Covid-19 aşların dağıtımı, ünlü Maraş dondurmasının erimeden taşınmasını sağlayan kuru buzlar yardımıyla yapılıyor. Türk-Alman ortaklı LY-Holding'in Almanya'daki buz üretim tesisinin aynısı Kahramanmaraş'ta da bulunuyor. Holdingin Kahramanmaraş'taki ortağı Sami Kervancıoğlu, talep olması durumunda Türkiye'de aşıların illere dağıtımı konusunda -78 derecedeki kuru buzlarla destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci´nin geliştirdiği Covid-19 aşısının taşınmasında da yine bir Türk'ün imzası var. Yıllar önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden Almanya'ya giden Mehmet, Aziz, Ali, Ali Rıza, Hüseyin ve İsmet Yüzer kardeşlerin 1987'de Alman Bernd Lang ile kurduğu holding bünyesindeki tesiste üretilen kuru buzlar, aşıların taşınmasında kullanılıyor. -70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşılarda kullanılan kuru buzların derecesi ise -78.
GÜNLÜK 6 TON ÜRETİM KAPASİTESİ VAR
Yüzer kardeşler, 2017'nin sonlarında Kahramanmaraş'ta kurulu Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte Almanya'daki tesisin benzerini Pazarcık ilçesinde de kurdu. Tesiste; sıvı karbondioksit gazı makineler yardımıyla sıkıştırılarak -78 derecedeki kuru buza dönüşüyor. Gıda, tıp, temizlik ve eğlence alanında kullanılan kuru buzu talebe göre 3 farklı şekilde ürettiklerini belirten Sami Kervancıoğlu, tesiste günlük 6 ton kuru buz üretildiğini, bunu ihtiyaca göre 10 tona çıkarabileceklerini söyledi.
`AŞILARIN TAŞINMASI İÇİN TALEP OLURSA BİZ HAZIRIZ´
Tesisi kurmalarında amacın dondurmayı erimeden diğer illere göndermek olduğunu belirten Kervancıoğlu, dondurmacılar dışında diğer gıda sektörleri ve sanayilerden de talep olduğunu kaydetti. Ürettikleri kuru buzu çevre illere de gönderdiklerini belirten Kervancıoğlu, şunları söyledi:
"Sıvı gazı burada sıkıştırarak buza dönüştürüyoruz. Kuru buz, dondurma şehri olduğu için Kahramanmaraş'ta daha çok dondurmalarda kullanılıyor. Kuru buz sayesinde dondurma 72 saatte kadar erimiyor. Şu anda dünyada bir koronavirüs salgını var ve bu salgın Türkiye'de de devam ediyor. Hem Almanya'da hem diğer ülkelerde aşılmaya geçildi. Yurt dışında bizim Alman ve Türk ortaklarımız İsmet ve Mehmet Yüzer kardeşlerle Almanya'da bu buzu üretiyoruz ve aşıları taşırken de bu buzu kullanıyoruz. Türkiye'de de aşılama başladı ve aşıların taşınması sırasında kuru buza talep olması durumunda bizim tesisimiz buna hazırız. Sağlık Bakanlığımızdan talep gelirse biz hazırız. Buzların taşınması için gerekli teçhizatımız var ve bize de bir görev düşerse bu konuyla bizler her zaman devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın yanındayız, bunların talep olması durumunda sevk etmek için hazır konumda bekliyoruz"
`ALMAN AŞILARI GELDİĞİNDE 3 GÜN HİÇ BOZULMADAN YERİNE ULAŞTIRABİLİRİZ´
Kervancıoğlu, kuru buzun insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını, ancak -78 derece gibi bir soğukluğa sahip olması nedeniyle temas ettiği bölgelerde yanmalara sebebiyet verebildiğini söyledi. Bu nedenle buzun çıplak elle tutulmaması gerektiğini ifade eden Kervancıoğlu, "Kuru buzu Kahramanmaraş'ta üretiyoruz ve burada başka üreten tesislerimiz de yok. Buzu, Türkiye'nin her tarafına da sevk ediyoruz. Bu buz erimiyor, uçup gidiyor, sıvı hale dönmüyor. 72 saat sonra kutuyu açtığınız zaman ürününüz hiç bozulmamış ama ve kutuda da hiç buz kalmamış oluyor ve uçup gittiği için kutuda sıvı da olmuyor. Kuru buzun soğukluğu -78 derece ve en büyük özelliği 72 saate kadar ürünü hiç bozulmadan koruyabiliyor. Talep olması halinde aşıları 3 gün hiç bozulmadan yerine ulaştırabiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-01-22 08:48:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 tutuklama
Kahramanmaraş'ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ismi bulvardan silindi
YEREL HABERLER 'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun ...
Gürbüz'den yeni doğan bebeğe altın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Esra ve Osman Sönmez çiftini bebeğine altın taktıktan sonra Zeynep Rana ismini verdi
YEREL HABERLER Gürbüz'den yeni doğan bebeğe altın Elbistan Belediye ...
Sokak hayvanlarına mama
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama
Jandarmadan dronlu denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan dronlu denetim
Koruma altındaki geyiklere jandarmadan yem
YEREL HABERLER Koruma altındaki geyiklere jandarmadan yem
Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi
YEREL HABERLER Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri ...
Kahramanmaraş’ın zirvesinde kartpostallık manzaralar Beyaz örtüye bürünen Başkonuş Yaylası’ndaki eşsiz manzara havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın zirvesinde kartpostallık ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 gözaltı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan bir kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ta buzlanma tehlikesine karşı tuzlama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta buzlanma tehlikesine karşı tuzlama
Kahramanmaraşlı şehit doğum gününde unutulmadı Şehit Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı şehit doğum gününde unutulmadı Şehit ...
Şam tatlısı yaparak baba mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Şam tatlısı yaparak baba mesleğini sürdürüyor
Heyelan bölgesinde yol açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Heyelan bölgesinde yol açma çalışmaları devam ediyor