İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ ve Gaziantep'te jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 3 kişinin DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonunda ekipler, salı günü Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-22 11:11:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.