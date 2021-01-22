Dulkadiroğlu’ndan yol, parke ve bazalt tamiratı

Dulkadiroğlu Belediyesi ekiplerince şiddetli yağış nedeniyle bozulan yol, parke ve kaldırım taşları onarılıyor.

Belediye ekipleri ilçedeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına geçtiğimiz günlerde şiddetli yağmur nedeniyle işlevliğini yitiren alanlarda tamirat işlemlerini sürdürüyor. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda bakım ve onarım işlemlerinin devam edeceğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Şiddetli yağışlar ve kar yağışı sonrasında kaldırım ve yollarımız ciddi derecede hasar görmektedir. Bunların yeniden onarılması ve bu konuda vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Şuanda ilçe genelinde parke ve bazalt tamiratlarımız yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda bu çalışmalar sürdürülecektir” dedi.

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