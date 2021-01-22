Kahramanmaraş’ta ambulans sayısı 90’a ulaştı

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 10 yeni ambulansla birlikte il genelinde sayının 90’a yükseldiğini söyledi.

Sağlık hizmetlerine ek olarak 112 Acil Yardım Hizmetlerine de yatırımların sürdüğünü ifade eden Öksüz, kentte 46 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda toplam 711 personelin hizmet sunduğunu söyledi.

Hasta ve hastanın bulunduğu vakanın arazisine göre ambulansın gittiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, “Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde düzenlenen devir teslim töreniyle Sağlık Bakanlığımızca ilimize gönderilen biri yeni doğan ambulansı olmak üzere 10 adet yeni ambulansımızı 112 birimlerimize teslim ederek ambulans sayımızı 80’e çıkarmıştık. Yine Sağlık Bakanlığımızca ilimize ikinci kez 10 adet yeni ambulans daha tahsis edilmiş olup toplamda 112 acil sağlık hizmetlerimizde kullanılan ambulans sayımız bugün itibariyle 90 olmuş oldu. 112 Acil Sağlık Hizmetleri araç parkuruna baktığımızda 6 adet kar paletli ambulans, 1 adet snow track (paletli) ambulans, 1 adet 4 yataklı ambulans, 1 adet obezite ambulansı ve 1 adet yeni doğan ambulansı olmak üzere toplam 80 adet acil yardım ambulansı ile ilimiz genelinde Acil Sağlık hizmetini vermekteyiz” dedi.

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