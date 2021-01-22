Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Pazarcık ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta bir kişi üzerinde 3 gram metamfetamin ve uyuşturucu maddesi kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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