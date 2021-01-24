Kahramanmaraş’ta ev alev alev yandı

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Kahramanmaraş’ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde, Onikişubat ilçesi Kızılseki Mahallesi'nde Mustafa Arıkmert’e ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler evin tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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