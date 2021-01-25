Jandarmadan yaşlılara doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri ilçelerdeki yaşlıları ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlıların yanlarında olduklarını hissettirmek için etkinlik düzenledi. Ekipler ziyaretler kapsamında, Çağlayancerit ilçesi Bozlar ve Bayırlı mahallelerinde ikamet eden 86 yaşındaki Hatun Öztokaç ve 88 yaşındaki Fatma Çataldeğirmen’i, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu, Şekeroba ve Dedeler mahallelerinde ikamet eden 92 yaşındaki Sultan Orçan, 84 yaşındaki Emine Oğul, 85 yaşındaki Sultan Akdeniz, 90 yaşındaki Mustafa Bolat, 84 yaşındaki Emine Oğul, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesinde ikamet eden 75 yaşındaki Emine Ekici ziyaret edilerek doğum günleri kutlandı.

Ekipler yaşlılara doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler de ikram etti.

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