Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalananlara ceza yağdı Haklarında adli işlem başlatılan 6 şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden de 20 bin 814 TL idari para cezası yazıldı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerinin üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakaladığı 6 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma yasağını ihlalden de 20 bin 814 TL idari para cezası yazıldı.
Edinilen bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye esnasında 3 aracı durdurdu. Araçlardaki toplam 6 şahıs üzerinde yapılan aramada kubar esrar maddesi ile kenevir tohumu ele geçirildi. Söz konusu şahıslarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. 6 şahsa ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 20 bin 814 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.