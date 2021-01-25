Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'ilk hapis cezası' verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'ilk hapis cezası' verildi

DHA

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'ilk hapis cezası' verildi


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanan dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, 12 yıldır süren Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis kararı oldu.
5 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili görevi 'kötüye kullanmak' suçundan yargılanan Dursun Özmen, son kez hâkim karşısına çıktı.
Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak ile avukatlar ve partililer katıldı. Özmen ise mahkeme salonuna FETÖ'den hükümlü olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEYİP, BERAAT İSTEDİ
Son sözleri sorulan Özmen, günah keçisi yapıldığını, suçsuz olduğunu ve duruşma sonunda beraat edeceğine inandığını söyledi. Masum olduğuna vicdanen inandığını ifade eden Özmen, helikopterin düşmesinin ardından helikopter ve içerisindeki kişilerle ilgili bilgilerin yer aldığı 1 nolu bilgi notunu hazırlatıp şube müdürü İsmail Duman'ın talimatıyla İstihbarat Daire Başkanlığı'na ve çevre illere gönderdiğini belirtti. Bu notun ardından Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin açıklama yaptığını ancak valinin açıklamalarıyla kendisinin gönderdiği bilgi notunun çok farklı olduğunu söyledi. Vali Mevlüt Bilici'nin açıklaması esnasında gönderdiği bilgi notundan başka bilgi notu göndermediğini kaydeden Özmen, ilk bilgi notunda da Yazıcıoğlu'nun sağ olduğu gibi yanıltıcı bilgilerin bulunmadığını öne sürdü. Kendisi tarafından hazırlatıldığı öne sürülen asılsız bilgi notuyla ilgili dinlenen tanıkların da yalan söylediğini belirten Dursun Özmen, suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi.
Dursun Özmen'in avukatı da dosyada Özmen'e atılı suçla ilgili somut delil olmadığını belirtip beraatine karar verilmesini talep etti.
Duruşma sonunda hâkim, Dursun Özmen'i 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan hakim, hükmün açıklanmasını da geri bırakmayıp cezayı ertelemedi. Bu ceza; 12 yıldır devam eden Yazıcıoğlu davalarında verilen ilk hapis cezası oldu.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-01-25 17:40:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen 2 yıl hapse mahkum edildi.
YEREL HABERLER Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı ...
Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı Seyir halindeki otobüsten fırlayan tekerlek 1 kişinin yaralanmasına, 2 otomobilde maddi hasara neden oldu
YEREL HABERLER Halk otobüsünden fırlayan tekerlek dehşet saçtı Seyir ...
Kahramanmaraş’ta 35 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 35 kişi tutuklandı
Aynı gece 2 iş yerine girerek 3 bin lira para ve toplamda 7 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aynı gece 2 iş yerine girerek 3 bin lira para ve ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalananlara ceza yağdı Haklarında adli işlem başlatılan 6 şahıs hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden de 20 bin 814 TL idari para cezası yazıldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla ...
Jandarmadan yaşlılara doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Jandarmadan yaşlılara doğum günü sürprizi
Doğadaki hayvanlara yemlik Kahramanmaraş’ta hayvansever bir vatandaş, kışın ağır şartlarında yaşam mücadelesi veren doğadaki hayvanların aç kalmaması için ağaç dallarına yemlik bıraktı
YEREL HABERLER Doğadaki hayvanlara yemlik Kahramanmaraş’ta ...
Balıkçıların eksi 15 derecede ekmek mücadelesi Suya attıkları ağları bile buz tutan balıkçılar, dondurucu soğuktaki saatlerce uğraş verdikten sonra yakalayabildikleri az miktarda balıkla evlerine dönüyorlar
YEREL HABERLER Balıkçıların eksi 15 derecede ekmek mücadelesi Suya ...
Park halindeki kamyonet yandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyonet yandı
Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Jandarma, yaşlı kadının doğum gününü kutladı
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin kızına doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan, şehit polisin ...
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir grup vatandaş hava şartlarının ağırlaşması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bıraktı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem ...
Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Kalbinden 7 santimetrelik kitle çıkarıldı- Yeniden
YEREL HABERLER Kalbinden 7 santimetrelik kitle çıkarıldı- Yeniden
(Beklesin) Kalbinden 7 santimetrelik kitle çıkarıldı
YEREL HABERLER (Beklesin) Kalbinden 7 santimetrelik kitle çıkarıldı
Şehidin kızına emniyet müdüründen doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Şehidin kızına emniyet müdüründen doğum günü sürprizi
Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak verdi Hem motosikleti sürdü hem de yolda kalan otomobili itekledi
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak ...
Kahramanmaraş’ta ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ev alev alev yandı
Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına mama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına mama
Tatil için yurttan çıktığı sırada fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tatil için yurttan çıktığı sırada fenalaşan ...
Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ...
Gurbetçilerin korkulu rüyasını jandarma dedektifleri yakaladı
YEREL HABERLER Gurbetçilerin korkulu rüyasını jandarma dedektifleri ...
Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı
YEREL HABERLER Jandarma baskınında 5 kişi aynı tuvalete saklandı
Jandarmadan saklanmak için tuvalete sığındılar
YEREL HABERLER Jandarmadan saklanmak için tuvalete sığındılar