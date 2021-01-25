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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'ilk hapis cezası' verildi (2)

DHA

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 'ilk hapis cezası' verildi (2)


YAVUZ: KARAR BİZİ SEVİNDİRMEDİ AMA İLK KARAR OLMASI SEBEBİYLE ÖNEMSİYORUZ
Dava sonunda Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Kemal Yavuz bir açıklama yaptı. Kararın, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili verilmiş ilk karar olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Bugün itibariyle Muhsin Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda Kayseri Valiliği´ne sahte ihbar notunu sonradan gönderen Dursun Özmen hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açılmıştı biliyorsunuz. Yaklaşık 6 yıldır süren yargılama bugün sona erdi. Görevi kötüye kullanmadan sanık Dursun Özmen 2 yıl ceza almış durumda, cezasında erteleme, tecil, paraya çevirme gibi hususlar yok 2 yılla sınırlı kalmış durumda. Ancak şunu ifade etmek isterim; elbette bu karar bizi sevindirmedi. İlk karar olması sebebiyle tabii ki önemsiyoruz, Yargının geç de olsa 12 yıllık zaman aşımı dolmak üzereyken işlemiş olması kısmen de olsa bunu iyi karşılıyoruz ama asla yeterli değil. Birincisi zaman aşımı dolmak üzereyken oldu, daha bir de bunun istinaftan geçme süresi var biliyorsunuz, o bakımdan belki zaman aşımı dolmadan istinaf süresi de tamamlanmayacak ama her şeye rağmen verilmiş bir karar var" diye konuştu.
DOSYANIN HER YERİNDEN FETÖ FIŞKIRIYOR
Muhsin Yazıcıoğlu'nun örgütlü bir yapı tarafından suikasta uğratıldığını belirten Kemal Yavuz, şöyle devam etti:
"Bunun da ana soruşturma dosyasında dava açmak için yeterli delilleri mevcuttur. Askeri uçakların oluşturduğu türbülansla helikopterinin düşürüldüğü, pilotun da yüksek düzeyde karbonmonoksite maruz bırakıldığı anlaşılmış durumdadır. Biz, eylemin, ana soruşturma dosyasındaki davanın açılması, Dursun Özmen'in, 29'unda yargılanacak olan asker kişilerin, sivil bürokratların ve yine 22 Mart'ta yargılanacak olanların esas itibariyle ve yine ana dosyada soruşturması devam eden şüphelilerin tamamı ile ilgili bir davanın birlikte açılması, yürütülmesi, örgütlü bir suikast davasının olmasını beklemiştik ama bu olmadı. Olan şey, Dursun Özmen'e 2 yıl ceza vermekten ibaret. Tabii ki bununla yetinecek değiliz, diğer yargılamalar devam ediyor. Ama bir gün gelecek, ana dosyadaki dava örgütlü suikasttan açılacak. Türkiye kamuoyuna şunu ifade etek isterim ki dosyanın her yerinden FETÖ fışkırıyor. GSP cihazlarının sökülmesi, sahte bilgi notu göndererek arama kurtarmayı akamete uğratmaktan tutun da tüm alanlarda FETÖ unsurlarının varlığını görüyoruz. Yine askeri jetlerin pilotunun irtibatları sebebiyle FETÖ'nün hava kuvvetleri imanıyla açık ve net bir irtibatının olmasının da ortaya çıktığı gözetilerek örgütlü yapının her noktada varlığı sabit olmasına rağmen bugüne kadar maalesef henüz toplu, bizi tatmin eden, örgütlü bir suç soruşturması ve bu soruşturmaya bağlı açılmış bir suikast davası maalesef yoktur. Bu, bizim yüreğimizi yaralamaktadır."
`ASIL FAİLLERİN YARGILANDIĞI YARGILAMAYI İNŞALLAH TÜRKİYE KAMUOYU GÖRECEKTİR´
Son zamanlarda yargının etkin çalışmalar yürüttüğünü de ifade eden Avukat Kemal Yavuz, "Kısa zamanda da bunun sonuçlarını alacağını ve bu davaların açılacağını ümit ediyor ve bekliyoruz. Bu davalar açıldıktan sonra gerçek suçluların, böyle suikasttan sonraki olayları yani suçu örtbas etme, delilleri karartma gayretinde olanların değil de asıl faillerin yargılandığı yargılamayı inşallah Türkiye kamuoyu görecektir. Ancak o zaman Muhsin Yazıcıoğlu´nu sevenlerin yüreğine su serpilmiş olacaktır. Aksi takdirde bu şekilde en dış halkadaki kişilerin ilgisiz davalarla, davaları bölüp parçalayarak yapılacak yargılamalarla bizim hukuken tatmin olmamız, adalet hissiyatımızın yerine gelmesi mümkün değildir. Bizim yüce Türk adaletinden beklediğimiz budur" dedi.
YAZICIOĞLU'NUN ABLASI: BU İŞİ YAPANLARIN MEZAR TAŞI OLMAZ İNŞALLAH
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ablası Mavuş Ocak da karardan memnun olmadığını belirterek, "Karardan hiç de memnun olmadık. 12 yıldır gelip gittiğimizin bir noktası bile değil. 12 yıl, dile kolay biz maddi ve manevi her şeyle yıkıldık. Acımızla, üzüntümüzle hasta olduk, psikolojimiz bozuldu. Kardeşimin mezarı akşama kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Bu işi yapanların mezar taşı olmaz inşallah" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-01-25 19:14:53

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