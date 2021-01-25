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Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

İHA

Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş’ta temizlik görevlisi, yolda bulduğu 50 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine teslim etti.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde Vedat Gölcü, çalıştığı şirkete ait 250 bin lirayı yanına alarak borçları yatırmak için bankanın yolunu tuttu. Bu sırada paranın 50 bin lirasını düşüren Gölcü, durumu polise bildirdi. Dulkadiroğlu Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Halil İbrahim Çınar, o sırada yerdeki 50 bin lirayı görerek hemen 155 polis hattını aradı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde parayı düşüren vatandaşa ulaşıldı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Çınar,
parayı sahibine teslim etti.
50 bin lirayı bulan Halil İbrahim Çınar, "Ben temizlik görevimi yaparken çöp konteynırının orada bir miktar para buldum ve hemen polisi aradım. O sırada sahibine parayı ulaştırmaya çalıştım. Burada da parayı sahibine teslim ediyoruz” dedi.
Vedat Gölcü ise, "Buradan arkadaşımızın ailesi ve akrabalarına 1 yıllık ücretsiz seyahat hediye etmek istiyorum. Bizler para bulunca duygulandık. Toplamda 250 bin liraydı ve duygulandık. Banka borçlarımız vardı. Arkadaşımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

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