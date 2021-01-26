Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aslanbeyçiftliği Mahallesinde, E.B (40) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 7 parça halinde alüminyum folyoya sarılmış toplam 16.33 gram metamfetamin maddesi, 12.08 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1.77 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu.

Evde bulunan E.B. ile A.D (41) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.