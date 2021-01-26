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Mustafa KANLI/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yük treni, çimento yüklü TIR'a çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi Kartalkaya Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Pazarcık'tan Malatya yönüne giden yük treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 HA 766 plakalı çimento yüklü TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan TIR şoförü ve makinist, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Pazarcık Mustafa KANLI

2021-01-26 11:39:05



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