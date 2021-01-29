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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

İHA

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. A.H idaresindeki elektrikli bisiklet seyir halindeyken, park halindeki bir aracın kapısının açılması ile kapıya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu konumda olan Mahmut H. sol şeritten gelen bir başka araca çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Mahmut H, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Mahmut H. burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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