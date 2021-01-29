Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kent merkezinde bir depoda ve yol uygulamasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, toplamda 750 bin dal bandrolsüz gümrük kaçağı sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Olaylarla ilgili V.Ö, B.E, A.A ve Ş.A isimli şüpheliler gözaltın alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.