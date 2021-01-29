Kahramanmaraş'ta 750 bin sigara makaronu ele geçirildi



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda 750 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depo ve araca operasyon düzenlendi. Depo ve araçta yapılan aramada 750 bin kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Makaronlara el koyan polis, operasyonda V.Ö., B.E., A.A. ve Ş.A.'yı gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-29 13:19:28



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