Jandarmadan kış lastiği denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğün ekipleri, il merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Yedikuyular Kayak merkezine giden araçların herhangi bir kazaya ve mağduriyete sebebiyet verilmemesi amacıyla lastik ve zincir kontrol yaptı.

Ekiplerin uygulamaları gün boyu farklı noktalarda sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.