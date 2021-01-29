Jandarma, yaşlı adamın çatısındaki karı temizledi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, evinin çatısında biriken kar yığınını temizlemeye çalışan Veli Çam'ın (75) yardımına, jandarma koştu. Askerler, el ele verip çatıdaki karı kısa sürede temizledi.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağabeyli Mahallesi'nde devriye gezerken Veli Çam'ın evin çatısındaki karı temizlemeye çalıştığını fark etti. Hem havanın soğuk olması hem de Çam'ın kar nedeniyle kayıp düşme ihtimali olması nedeniyle askerler hemen araçlarından inip yaşlı adamın yardımına koştu.

Askerler el ele verip kısa sürede çatıdaki karı temizledi. Veli Çam ise askerlere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-01-29 20:20:12



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