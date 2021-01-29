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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan yaşlı adama kar temizliği yardımı

İHA

Jandarmadan yaşlı adama kar temizliği yardımı

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle evinin çatısını temizlemeye çalışan yaşlı adamın yardımına jandarma ekipleri koştu.
Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli Mahallesi’nde yaşayan Veli Çam’ı, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri ziyaret etti. Yaşlı adamın çatıda eşiyle birlikte kar temizliği yaptığını gören ekipler kürekleri eline alarak yaşlı adama yardım etti.
Jandarma ekipleri sayesinde karla kaplı çatı kısa sürede temizlenirken, ev sahibi Veli Çam, “Allah askerlerimizin yokluğunu vermesin” diyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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