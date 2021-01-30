Operasyonda yakalanan hırsızlar tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 3 ayrı evden ve işyerinden hırsızlık olayının failleri oldukları gerekçesi ile 4 şüpheliyi düzenlenen operasyon sonucu suçüstü yakalamıştı. Gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin, Battalgazi Mahallesi’ndeki bir işyerinden hırsızlık, Yunus Emre Mahallesi ile Battalgazi Mahallesi’ndeki 2 ayrı ikametten hırsızlık olayı ile bağlantılı oldukları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden M.D, savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise, hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden A.K, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken E.Ü. ve E.Ş. isimli şüpheliler ise tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
İşyeri ve ikametlerden çalınan ziynet eşyaları, tablet bilgisayar, televizyon, tespih ve kalorifer petekleri de sahiplerine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.