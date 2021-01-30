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Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

DHA

Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı


İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde soğukta donmak üzereyken bulunan köpek ile 6 yavrusu kurtarıldı.
Tufanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, belediye parkında bir köpek ile 6 yavrusunu fark etti. Donmak üzere olan ve bir arada durarak birbirlerini ısıtmaya çalışan yavru köpekler için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Parka gelen Andırın Belediyesi zabıta ekipleri anne köpek ile yavrularını aldı. Ekipler, karton bir kutu yardımıyla araca aldıkları köpek ve yavrularının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceğini söyledi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2021-01-30 15:53:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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