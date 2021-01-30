Donmak üzereyken bulunan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı



İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde soğukta donmak üzereyken bulunan köpek ile 6 yavrusu kurtarıldı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar, belediye parkında bir köpek ile 6 yavrusunu fark etti. Donmak üzere olan ve bir arada durarak birbirlerini ısıtmaya çalışan yavru köpekler için vatandaşlar belediyeden yardım istedi. Parka gelen Andırın Belediyesi zabıta ekipleri anne köpek ile yavrularını aldı. Ekipler, karton bir kutu yardımıyla araca aldıkları köpek ve yavrularının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderileceğini söyledi.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2021-01-30 15:53:23



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