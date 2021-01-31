Çatıdaki kar kütlesi otomobili hurdaya çevirdi

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Kahramanmaraş’ta bir binanın çatısından eriyerek düşen kar kütlesi, otomobili hurdaya çevirdi.

Kahramanmaraş’ta gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerin başındaki Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki bir binanın çatısındaki kar kütlesi, sabah güneşin etkisiyle eriyerek binanın altındaki park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Kar kütlesinin düşmesiyle otomobilde hasar oluştu.

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