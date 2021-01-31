Kahramanmaraş'ta 216 mahallenin yolu ulaşıma kapandı Direklerinin devrilmesi sonucu 15 mahalle elektriksiz kaldı

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Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 216 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş’ta dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Onikişubat’ta 52, Dulkadiroğlu’nda 13, Afşin’de 28, Andırın’da 8, Çağlayancerit’te 15, Ekinözü’nde 18, Elbistan’da 23, Göksun’da 40, Nurhak’ta 9 ve Pazarcık’ta ise 10 kırsal mahallenin yolu kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Çağlayancerit ilçesinde ise devrilen direkler nedeniyle 15 mahalle elektriksiz kaldı.

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