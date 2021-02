Yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bıraktılar DAKUD Başkanı Hasan Başaran, amaçlarının yaban hayatını kendilerinden sonraki nesillere bol çeşit ve sağlıkla ulaştırmak olduğunu söyledi.

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 10 ton yem, hem karadan hem de havadan Elbistan ile Nurhak ilçelerinin avlaklarına bırakıldı.

Kış şartlarının kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerince ortaklaşa olarak Şehit Pilot Yarbay Hilmi Özer anısına ‘bir yem de sen bırak’ projesi başlatıldı. Kampanya kapsamında esnafların, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların desteği ile 5 ton yonca, 4 ton mısır ve hububat ile yaklaşık 1 ton da et ürünü toplandı. Kampanya çerçevesinde 10 ton gibi bir rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Toplanan yonca, mısır ve buğday gibi yemler, 4x4 arazi araçlarına yüklenerek Elbistan ve Nurhak ilçelerindeki avlaklara doğru yola çıktı. Çok sayıda doğaseverin katıldığı yemleme çalışmaları Günaltı Mahallesi’nden başladı. Daha sonra Karahasanuşağı bölgesine geçen doğaseverler, yaklaşık 6 saat süren yemleme çalışması sonucunda 10 ton yemi, yaban hayvanlarının kolay ulaşacakları noktalara bıraktı. Bu yılki etkinlikte bir ilke imza atıldı. Elbistan Yamaç Paraşütü Kulübü ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Turgut Akbaş da paramotorla havalanarak insan eliyle ulaşılamayan noktalara havadan yem bıraktı.

Bu kapsamlı organizeyi üstlenen Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, amaçlarının yaban hayatını kendilerinden sonraki nesillere bol çeşit ve sağlıkla ulaştırmak olduğunu söyledi.

Doğaya bıraktıkları yemler ile yaban hayvanlarının kışı atlatmalarına katkı sunduklarını belirten Başaran, “Yaban hayvanları için başlattığımız kampanya, toplumun hemen her kesiminden büyük destek gördü. 10 ton gibi bir yem toplayarak Türkiye’ye örnek olacak rekor seviyede bir yemleme çalışmasına imza attık. Vatandaşlarımız, esnaflarımız, kamu kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız bu kampanya için seferber oldu. Bizler yeryüzünde yaşayan bütün mahlukatın bir bütün olduğu, ekolojinin dengesi için her canlının ayrı bir yerinin olduğuna inanan bir toplum olarak bu tür davranışlarımızın örnek olmasını arzu ediyoruz. İnancımızın bir gereği ve atalarımızdan aldığımız mirası yaşatma adına bu tür faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu kampanyaya az çok demeden katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği (DAKUD) Başkanı Ömer Ünsal ise, “Zorlu kış şartlarında arazideki yaban hayvanlarımızın beslenmesinde problemler oluşabiliyor ya da habitatlarını değiştirerek olumsuzluklarla karşı karşıya gelebiliyorlar. Yaban hayvanlarımızın bu olumsuzluklardan etkilenmemesi aynı zamanda yaban hayatının devamı ve hayvanlarımızın bulundukları habitatlarda beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla biz de doğaya yem bırakıyoruz. Elbistan ve Nurhak’ta, başta yaban keçileri olmak üzere tüm yaban hayatının devamına katkı sunmak bizler için çok anlamlı bir duygu. Bu çalışmada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Memuru Güray Türk de, “Kurum olarak, kış koşullarının iyiden iyiye bastırdığı ve karın her yeri kapladığı bu günlerde böyle bir anlayışı kendimize düstur edindik. Kurumumuz, ülke genelinde bu tür faaliyetlere ağırlık veriyor. Biz de bugün kapsamlı bir yemleme çalışmasına imza attık. Ağır geçen kış şartlarında açlığa bağlı ölümlerin önüne geçmek, besin zinciri halkasını korumak, insanlara zarar verebilecek yırtıcıları yerleşim yerlerinden uzak tutmak ve kış döneminde yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanmaması için sahada yemleme çalışması yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir ise DAKUD başta olmak üzere bu çalışmaya destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarının önümüzdeki dönemde birçok önemli çalışmaya imza atacağına inandığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.