Babasını kürekle karın içine gömdü 63 yaşındaki Yunus Oğul, "Ben karın içinde kaldığımda huzur buluyorum ve bir rahatlama geliyor bana"

Kahramanmaraş’ta karın yağmasına sevinen 63 yaşındaki yaşlı adam, sevincini karlara gömülerek yaşadı.

Türkoğlu ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesine yaşayan 12 çocuk babası Yunus Oğul (63), kar yağışının ardından oğluyla birlikte dışarı çıkarak yarı çıplak şekilde karın içine yattı. Oğlu ise kürekle babasının üzerini kar ile kapattı.

Mutlaka herkesin bu olayı yaşaması gerektiğini söyleyen Yunus Oğul, “Her kış mutlaka kar yağdığında karın içine yatarım ve 6 dakika boyunca beklerim. Ben karın içinde kaldığımda huzur buluyorum ve bir rahatlama geliyor bana. Şuana kadar çok şükür sağlığımla alakalı bir sorunum olmadı. Karın içine girdiğimde üşümüyorum aksine karın içi sıcacık” ifadesini kullandı.

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