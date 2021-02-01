Kahramanmaraş’ta su baskını: 4 vatandaş kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta sağanak nedeniyle sulama kanalının taşması sonucu yaşanan su baskınında 2 evde mahsur kalan 4 kişi ile 3 ahırdaki hayvanları kurtardı.

Dulkadiroğlu İlçesi Karaziyaret Mahallesi’nde bulunan sulama kanalının aşırı yağışlardan dolayı taşması sonucu 72. Sokakta bulunan iki ayrı evde su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri su baskınına müdahale ederek önce evlerdeki dört kişi kurtardı. Evlerin yanında bulunan üç ahırda ise küçükbaş hayvanları kurtaran itfaiyeciler evlere dolan su tahliye ederek boşalttılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör su baskını yaşayan ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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