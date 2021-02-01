Taşınabilir şarj aletinden uyuşturucu çıktı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda, taşınabilir şarj cihazının içinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada taşınabilir şarj cihazının içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuya karşı el koyan ekipler, H.A. (32), A.A. (29) ve H.K.'yı (37) gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-01 20:02:50



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