Kahramanmaraş'ta ürün etiketlerine denetim

Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri, şehir genelindeki iş yerlerinde fahiş fiyat, genel sağlık ve ürün son kullanım tarihi denetimleri gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri yeni yılda fahiş fiyat artışlarını önlemek için sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler, iş yerlerindeki ürün fiyatları ile ödeme esnasındaki fişin tutarının aynı olup olmadığını kontrol ederek, eksiği bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuyor. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyonkasa fiyat çıkış kontrolünün yanı sıra evrakları eksik olan ve fiyat etiketleri bulunmayan işyerlerine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince işlem uygulanıyor.

Kontroller sırasında zabıta ekipleri, kasap ve şarküterilerde de tüm reyonları gezerek ürünlerin son kullanım tarihlerini inceliyor. Gerçekleşen denetimlerde sağlık yönetmeliği ve genel temizlik yönünden de kontrol edilen iş yerlerine, maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunuluyor.

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