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Kahramanmaraş’ta elektrik telleri karla kaplandı.

Türkoğlu ilçesine bağlı Büyükimalı Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı sabah saatlerinde mahalleyi beyaz örtüyle kapladı. Mahallenin tamamı beyaz örtüye bürünürken, karla kaplanan elektrik telleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Elektrik tellerinde oluşan bu görüntüler ise fotoğraf meraklıların ilgi odağı oldu.

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