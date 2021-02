Yaban hayvanlarına yem

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri, bayat ekmek kutuları ve konteynırlara bırakılan yiyecekleri yaban hayvanları için Ahir Dağına bıraktı.

Şehir merkezinde görev yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının hayatını sürdürmesi için çalışma başlattı. İlçeden topladıkları bayat ekmek ve yiyecekleri toplayan ekipler, kış aylarında yaşam koşulları zora giren yaban hayvanlarına bu yiyecekleri götürdü.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek konuyla ilgili bilgiler verdi.

Özellikle bu yıl mevsimin kurak geçmesi ve ardından çetin kış şartlarının birden bastırmasıyla yaban hayatın daha da zorlaştığını dile getiren Başkan Okay, bu durumu görmezden gelmediklerini kaydetti.

Şehir merkezinde sıfır atık kapsamında kilolarca yiyecek ve ekmek toplandığını hatırlatan Başkan Okay, bu yiyecek ve ekmeklerin yaban hayvanlarına ulaştırıldığını aktardı. Bu işi de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yaptığını aktaran Başkan Okay, “Öncelikle dünyamızı doğanın gerçek sahipleriyle paylaştığımızı unutmamamız gerekiyor. Onların yaşam alanlarını korumak ve hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak da bizlerin görevidir. Bu nedenle birçok çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalardan en önemlisi de onların yiyecek ve içecek ihtiyacıdır. Sıfır Atık kapsamında topladığımız yiyecekleri hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Kış aylarında yaşam şartları daralan yaban hayvanlarına bu yiyecekleri ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz bu konuda çok hassas ve özenli bir çalışma yapıyor. Ben hepsine bu duyarlı projeye gönülden destek verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

