Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Aydın, Emin Barlas, Kadir Akıllı
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu Mert, Osman, Halil, Hakan Demirci (Dk.62 İsa), Emin, Salim (Dk.81 Talha), Erdem (Dk.86 Alican), Doğanay, İsmet, İbrahim
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat Demir Abdullah, Ahmet Kan (Dk.70 Uğurcan), Niyazi, Batuhan, Mustafa Ethem, Hakan Demir, Mehmet, Mümin Talip (Dk.86 Emre), Rıdvan, Ozan (Dk.86 Sabrican), Sefa (Dk.46Muhammed Samed)
GOLLER: Dk.38 Salim (Kahramanmaraşspor) (Anagold 24Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Emin, İsmet (Kahramanmaraşspor) Hakan Demir, Mümin Talip, Rıdvan (Anagold 24Erzincanspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 21'inci hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 38'inci dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Salim kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-03 15:05:32
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