Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Mustafa Aydın, Emin Barlas, Kadir Akıllı

KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu Mert, Osman, Halil, Hakan Demirci (Dk.62 İsa), Emin, Salim (Dk.81 Talha), Erdem (Dk.86 Alican), Doğanay, İsmet, İbrahim

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Murat Demir Abdullah, Ahmet Kan (Dk.70 Uğurcan), Niyazi, Batuhan, Mustafa Ethem, Hakan Demir, Mehmet, Mümin Talip (Dk.86 Emre), Rıdvan, Ozan (Dk.86 Sabrican), Sefa (Dk.46Muhammed Samed)

GOLLER: Dk.38 Salim (Kahramanmaraşspor) (Anagold 24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Emin, İsmet (Kahramanmaraşspor) Hakan Demir, Mümin Talip, Rıdvan (Anagold 24Erzincanspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 21'inci hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 38'inci dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Salim kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-02-03 15:05:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.