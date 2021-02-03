Otizmli Efe polis oldu

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından evinden alınarak polis kıyafeti giydirilen 9 yaşındaki Muhammed Efe Kaya, İl Emniyet Müdürü’nün makam koltuğuna oturdu.

Kahramanmaraş’ta yaşayan otizmli Muhammet Efe Kaya’nın polisleri çok sevdiğini, polis olmak istediğini söylemesi üzerine öğretmeni, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ulaştı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun talimatı ile harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Efe’ye sürpriz ziyaret yaparak, polis üniforması giydirdi. Efe, polis abileri ve ablaları tarafından anne, baba ve öğretmeni ile birlikte ekip otosuyla sirenler eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Efe’yi makamda misafir ederek koltuğuna oturttu. Çeşitli hediyeler verilen Efe, emniyet müdürünün telsizinden polis ekiplerine anons yaparak dikkatli olmalarını istedi, talimatlarda bulundu.

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