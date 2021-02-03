2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - A.24Erzincanspor: 0

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 21. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'u 10 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Emin Barlas xx, Kadir Akıllı xx

Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu xx, Mert xx, Osman xx, Halil xx, Hakan Demirci xx (İsa. dk. 62 x), Emin xx, Salim xxx (Talha dk. 81 xx), Erdem xx (Alican dk. 86 ?), Doğanay xx, İsmet xx, İbrahim xx

A.24Erzincanspor: Murat Demir xx, Abdullah xx, Ahmet Kan xx (Uğurcan dk. 70 x), Niyazi Batuhan xx, Mustafa Ethem xx, Hakan Demir xx, Mehmet, Mümin Talip xx (Emre dk. 86 ?), Rıdvan xx, Ozan (Sabrican dk. 86 ?), Sefa xx (Muhammed Samed dk. 46 xx)

Gol: Salim (dk. 38) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Emin, İsmet (Kahramanmaraşspor), Hakan Demir, Mümin Talip, Rıdvan (A.24Erzincanspor)

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