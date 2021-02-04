Milli Mücadelenin 101. Yılında 12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Mücadelenin 101. Yılında 12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri başladı

İHA

Milli Mücadelenin 101. Yılında 12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın milli mücadelede öncü şehir olduğunu söyledi.
Milli Mücadelenin 101. Yılı’nda gerçekleştirilecek 12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri tanıtım toplantısı yapıldı. Geçen yıl gerçekleştirilen etkinliklerin gösterimiyle başlayan etkinlikte Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan, 12 Şubat Kurtuluş Haftası Etkinlikleri programını açıkladı. Ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinlikleri pandemi şartları dikkate alınarak gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Güngör, “Milli mücadelemizde Kahramanmaraşımız öncü şehir. Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize bırakan ecdadımız, şehitlerimiz ve gazilerimize minnet ve şükran duyuyoruz. Programlarımızı “Kurtuluş Haftası” konseptiyle gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene düzenlediğimiz etkinliklerimiz, Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleşmişti. Topraklarımızın işgal edildiği ve ordumuzun lağvedildiği 1918 Mondros Mütarekesi anlaşmasından sonra, bağımsızlık ateşi Kahramanmaraş’ımızda yakılmış ve yurdun yeniden özgürlüğüne kavuşması için bu toprakların Kahraman insanları canla başla mücadele vermiştir. Bu kahramanlığın bir nişanesi olarak İstiklal Madalyamız bir kişiye değil, tüm Kahramanmaraş’a verilmiştir. Bizler de bir asır sonra bu kurtuluşumuzu pandemi nedeniyle oluşan kısıtlılıkları da dikkate alarak düzenlediğimiz etkinliklerle yeniden yad edip, kutlayacağız” diye konuştu.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, “Bizler Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarının koordinasyonuyla inşallah şehrimizin kurtuluşunu en güzel şekilde kutlayacağız. Tabii yaşanan pandemi sebebiyle oluşan kısıtlılıkları da göz önünde bulundurarak, etkinliklerimizi değerlendirerek oluşturduk. Bu vesileyle Kahramanmaraş’ımızın kurtuluşunu kutluyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum” dedi.
Vali Coşkun’un konuşmalarının ardından protokol üyeleri günün anısına yöresel kıyafetli çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı
Kadın kıyafeti çalan hırsızları jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Kadın kıyafeti çalan hırsızları jandarma yakaladı
2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - A.24Erzincanspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - A.24Erzincanspor: 0
Otizmli Efe polis oldu
YEREL HABERLER Otizmli Efe polis oldu
Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Büşra’nın hayali gerçek oldu Özel gereksinimli genç kıza büyükşehirden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Büşra’nın hayali gerçek oldu Özel gereksinimli genç ...
Yaban hayvanlarına yem
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarına yem
Elektrik telleri karla kaplandı
YEREL HABERLER Elektrik telleri karla kaplandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık ...
Kahramanmaraş'ta ürün etiketlerine denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ürün etiketlerine denetim
Doku nakli olan Leyla köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyor
YEREL HABERLER Doku nakli olan Leyla köy köy gezip çocuklara oyuncak ...
Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık Üniversiteli görme engelli genç, internetten satışa çıkardığı bilgisayarını dolandırıcıya kaptırdı Dolandırıcı, görme engelli gencin akrabalarına gönderdiği bilgisayarını, telefondaki kodu ele geçirip teslim aldı Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Can Kabaardıç, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim alamadığını ve ödevlerini yapamadığını söyleyerek yardım istedi
YEREL HABERLER Görme engelli gence akıl almaz ...