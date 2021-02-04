Kar çam ağaçlarını kökünden söktü

Kahramanmaraş’ta karın ağırlığına dayanamayan çam ağaçları kökünden söküldü.
Kahramanmaraş’ta kar yağışı şehirde kartpostallık görüntülere neden olurken, özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Onikişubat ve Andırın’ın ve Pazarcık ilçelerinin kırsal mahalleleri etkili olan kar yağışları sonrası ormanlık arazilerdeki çam ağaçları karla kaplandı. Karın buza dönmesi ve buzun etkisiyle karla kaplı bazı çam ağaçları kırılırken, bazıları da ağırlığı taşıyamayarak kökünden söküldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.