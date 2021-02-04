Spiral makinesiyle demir keserken yüzü parçalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spiral makinesiyle demir keserken yüzü parçalandı

DHA

Spiral makinesiyle demir keserken yüzü parçalandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde demir keserken spiral makinesinin taşının patlaması sonucu Ahmet Bolat'ın (65) yüzü parçalandı. 5 saat süren ameliyatta, yüzünün kırılan alt ve üst çene, burun, elmacık ve gözaltı kemiği titanyum vida ve plaklarla onarılmasıyla sağlığına kavuşan Bolat, "Yüzümün ilk halini hatırladığım zaman kâbuslar görüyorum" dedi.
Olay, 21 Ocak'ta Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Brikethaneye giden Ahmet Bolat, spiral makinesiyle iş yerindeki demiri kesmek istedi. Bu sırada spiral taşı patlayarak Bolat'ın yüzüne isabet etti. Yüzü parçalanan ve kanlar içinde kalan Bolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayene ve çekilen röntgen filminde Ahmet Bolat'ın yüz kaslarının kesildiği, alt çene, üst çene, burun, elmacık ve gözaltı kemiğinde çok parçalı kırıklar tespit edildi.
Ahmet Bolat, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alper Ural başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı. 5 saat süren ameliyatta ilk olarak Bolat'ın yüzündeki yabancı cisimler temizlendi. Daha sonra titanyum vida ve plaklar kullanılarak alt çene, üst çene, burun kemiği, elmacık kemiği kırıkları eski haline getirilip onarıldı. Daha sonra göz tabanındaki parçalanıp ufalanmış olan kemik yerine, onu taklit eden ağsı yapıdaki titanyum ile göz tabanı yeniden oluşturuldu.
`HASTAMIZ DAHA İYİYE GİDİYOR´
Dr. Alper Ural, hastanın hastaneye zamanında getirildiğini ve kendilerinin de hemen gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi. Ahmet Bolat'ın hastaneye geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu belirten Ural, "Geldiğinde yüzü bayağı parçalanmıştı spiral kesiğine bağlı olarak. Ağır bir yaralanma olduğu için ameliyathaneye haber verdik, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra da hemen ameliyathaneye transfer ettik. Çünkü alt çene kemiği kırığı, üst çene kemiği kırığı, elmacık kemiği kırığı, burun kemiği kırığı ve gözü taşıyan gözaltı kemiği tamamen parçalı ve kırıklıydı. Bunların yanında yüz siniri de kesikti. Hem bu kemiklerin onarımlarını yaptık hem de mikro cerrahi sistemiyle yüz sinirlerini onarımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonunda başarılı şekilde müdahalesini gerçekleştirdik. Hastamız daha iyiye gidiyor, ilerleyen zamanlar da daha da iyi olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.
`HATIRLADIĞIM ZAMAN KÂBUSLAR GÖRÜYORUM´
Sağlığına kavuşan Ahmet Bolat ise ölümden döndüğünü söyledi. Dr. Alper Ural ile ekibine teşekkür eden Bolat, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Demiri keserken o arada nasıl olduysa taş patladı, bu durum oldu. Benim oraya gittiğimden de kimsenin haberi yoktu, çalışma yoktu zaten. Taş patlayınca yüzüme geldi. Motorun şoförü Hüseyin Bozdoğan briket almaya gelmiş. Ondan Ahmet'i çağırmasını istedim. Onlar da beni hastaneye götürdü. Yüzümün ilk halini hatırladığım zaman kâbuslar görüyorum. Ama Allah'a şükür şu an rahatladım. Doktorların tamamından Allah'ım razı olsun. Zaten bu pandemide dünyada başarıda en öne geldiler."DHA-Sağlık Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-04 11:52:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar çam ağaçlarını kökünden söktü
YEREL HABERLER Kar çam ağaçlarını kökünden söktü
Türk bayraklı kardan adama yoğun ilgi
YEREL HABERLER Türk bayraklı kardan adama yoğun ilgi
O kadın bu kez yolcularla tartıştı Kahramanmaraş'ta garsonlarla tartışan, maske takmadığı için kendini uyaran polislere zorluk çıkaran, ardından bir güzellik merkezinin çalışanlarıyla kavga eden Gülcan Ç. bu defa halk otobüsündeki yolcularla tartıştı
YEREL HABERLER O kadın bu kez yolcularla tartıştı Kahramanmaraş'ta ...
Arkadaşının dişini penseyle çekti
YEREL HABERLER Arkadaşının dişini penseyle çekti
Kahramanmaraş’ta 238 bin ton atık bertaraf edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 238 bin ton atık bertaraf edildi
Milli Mücadelenin 101. Yılında 12 Şubat Kurtuluş etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Milli Mücadelenin 101. Yılında 12 Şubat Kurtuluş ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 gözaltı
Kadın kıyafeti çalan hırsızları jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Kadın kıyafeti çalan hırsızları jandarma yakaladı
2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - A.24Erzincanspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - A.24Erzincanspor: 0
Otizmli Efe polis oldu
YEREL HABERLER Otizmli Efe polis oldu
Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor - Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Büşra’nın hayali gerçek oldu Özel gereksinimli genç kıza büyükşehirden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Büşra’nın hayali gerçek oldu Özel gereksinimli genç ...
Yaban hayvanlarına yem
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarına yem
Elektrik telleri karla kaplandı
YEREL HABERLER Elektrik telleri karla kaplandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık ...
Kahramanmaraş'ta ürün etiketlerine denetim
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ürün etiketlerine denetim
Doku nakli olan Leyla köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyor
YEREL HABERLER Doku nakli olan Leyla köy köy gezip çocuklara oyuncak ...
Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık Üniversiteli görme engelli genç, internetten satışa çıkardığı bilgisayarını dolandırıcıya kaptırdı Dolandırıcı, görme engelli gencin akrabalarına gönderdiği bilgisayarını, telefondaki kodu ele geçirip teslim aldı Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Can Kabaardıç, bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitim alamadığını ve ödevlerini yapamadığını söyleyerek yardım istedi
YEREL HABERLER Görme engelli gence akıl almaz ...