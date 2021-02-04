Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde aralarında eski bir husumet bulunan 2 arkadaşın kavgası cinayetle bitti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Emirli Mahallesi, Eshabı Kehf Külliyesi yakınlarında Cebrail Göç (25) ile Ömer Kaynar (24) aralarında eski bir husumetten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cebrail Göç bıçakla yaralandı. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Cebrail Göç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer Kaynar jandarma tarafından gözaltına alındı.

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