Büyükşehirden evde bakım hizmetleri

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen evde bakım hizmetleri devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere ve yaşlı vatandaşlara verilen “Evde Berber” hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımlarını ücretsiz karşılıyor. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle tıraş olmakta zorluk yaşayan vatandaşlara, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki personeller tarafından hizmet sağlanıyor. Hafta içi her gün 10.0016.00 saatleri arasında sunulan ‘Evde Berber’ hizmeti için 0344 225 71 88 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.

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