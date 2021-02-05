Kahramanmaraş’ta gıda taşıyan kamyonlar denetleniyor

Kahramanmaraş’ta hal zabıtası kente giriş yapan gıda taşıyan kamyonları denetliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kente giriş yapan gıda kamyonlarında denetimlerini sürdürerek kayıt dışı ve künyesiz ürün girişine izin vermiyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlıklı, güvenli, kaliteli ve uygun fiyatlı sebze ve meyveye ulaşmalarını sağlamak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, kayıt dışı sebze ve meyve ticaretinin önlemek ve künyesiz sebze ve meyve ticaretinin engellemek amacıyla hal zabıtası ekiplerimizin denetimleri gece saatleri de dahil devam ediyor. Denetimlerde şehrimize giriş yapan ve sebze meyve taşıyan tüm araçlar zabıta ekiplerince durdurularak belgeleriyle birlikte tek tek kontrol ediliyor. Şehrimize kayıt dışı ve künyesiz ürün girişine müsaade etmiyoruz. Halkımızın daha güvenli, sağlıklı, kaliteli ve ucuz ürünlere ulaşabilmesini temin edebilmek için denetimlerimiz aralıksız olarak ve tavizsiz bir şekilde sürdürülmektedir” denildi.

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