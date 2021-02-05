Kahramanmaraş'ta silah taşımak 1haftalığına yasaklandı

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Kahramanmaraş il genelinde 1 haftalığına ateşli silahların taşınması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 512 Şubat 2021 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklandı.

Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacağı kaydedildi.

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