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Kalp krizi geçiren hastaya snowtrack ile ulaşıldı Kahramanmaraş’ta kardan kapanan yolu açıp kalp hastasının imdadına yetiştiler

İHA

Kalp krizi geçiren hastaya snowtrack ile ulaşıldı Kahramanmaraş’ta kardan kapanan yolu açıp kalp hastasının imdadına yetiştiler

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'nde 35 yaşındaki kalp hastası Mehmet Kurt, sağlık görevlilerince kar aracı snowtrack ambulansla köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Göksun ilçesi Büyükızılcık Mahallesi'nde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgeden 112 acile bir ihbar geldi. Gelen ihbarda 35 yaşındaki Mehmet Kurt’un kalp krizi geçirdiği belirtilerek yardım istendi. 112 Acil Servis ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlileri, ilçe merkezinden snowtrack ambulansın yüklü olduğu tırla söz konusu mahalleye doğru hareket etti.
Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki evinden hastaneye gidemeyen kalp Mehmet Kurt, sağlık görevlilerince paletli ambulansa alınıp uzun süren uğraşlar sonucu hastaneye götürüldü. Hastanın iniltisi uzaklardan duyuluyordu.
Yaklaşık 20 kilometre yol kat ederek ilçeye bağlı mahalleye 10 kilometre yaklaşan görevliler, kar yağışı ve tipi yüzünden daha fazla ilerleyemedi.
Bunun üzerine tırdan indirilen paletli ambulansa alınan görevliler, yer yer 1,52 metreye ulaşan karla kaplı mahalle yolunu aşarak hastaya ulaşmaya çalıştı.
Kalp hastası, eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından annesinin rekâketinde ambulansa alındı. Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Kurt’un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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