Kitap okuyanlara kitap ödülü

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Onikişubat Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında okurları kitapla ödüllendiriyor.

Pandemi sürecinde evde kitap okumaya özendiren Onikişubat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde Ocak ayında Kamil Aydoğan’ın ‘Kısık Vadisi’ romanını okunacak kitap olarak belirlemişti. Kitap okurlarına sosyal medya üzerinden sorulan üç soruya doğru cevap veren okurlara kitap hediyesi ile ödüllendirildi.

Şubat ayında okunacak kitap ise Tarık Buğra’nın ‘Osmancık’ adlı eseri oldu. Osmancık kitabını Şubat ayı içerisinde anlayarak okuyanlara sorulacak olan üç soruyu doğru cevaplandıran okurlar yine Onikişubat Belediyesince ödüllendirilecektir.

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