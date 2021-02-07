Kahramanmaraş’ta kurtuluş coşkusu sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlamaları, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde üstü açık otobüsle Doğukent, Namıkkemal ve Sümbüllü mahallelerinde gerçekleştirilen mehter konseri ve davulzurna dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.