Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi’nde meydana geldi. F.A’nın kullandığı otomobil, 5 yaşındaki M.D.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne binasına kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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