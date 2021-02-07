Kayak merkezinde halay tepki çekti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, sosyal mesafenin ortadan kalktığı eğlencede maskesiz halay çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
Kar yağışı ile birlikte sezonun açıldığı Yedikuyular Kayak Merkezi'ne vatandaşların ilgisi arttı. Okulların da tatil olması nedeniyle aşırı yoğunluk yaşayan kayak merkezinde dün kaydedildiği belirtilen bir görüntü ise tepki çekti. Bir grup, müzik eşliğinde eğlenirken, koronavirüs tedbirlerinin tamamı hiçe sayıldı. Sosyal mesafenin ortadan kalktığı eğlencede maske bulunmayan grup halay çekti.
Koronavirüs tedbirlerin başında gelen maske ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-02-07 19:48:06
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