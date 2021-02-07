Göksun’da 3 mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’ndeki 3 mahalle, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Göksun Kaymakamlığı 3 mahalleye giden kontrol yollarını jandarma kontrol noktalarıyla denetim altına aldı. Kısa süre önce İngiltere’de görülen mutasyonlu virüs belirtisinin ortaya çıktığı Pazarcık’ta bir mahalle de karantinaya alınmıştı. Göksun’da 3 mahallenin karantinaya alınmasıyla ilgili, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplantı düzenledi.

Toplantıda; Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak mahallelerinin korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildi. Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bozhüyük Mahallesi, Esenköy Mahallesi ve Kanlıkavak Mahallesi’nde bulunan koronavirüs hastalarının bulundukları ikametlerde, ev karantinasında tutulmasına ve Jandarma Komutanlığınca belli periyotlar ile kontrol edilmesine, GöksunKayseri şehirlerarası karayolunun 14 kilometresinde bulunan, Bozhüyük ana bağlantı yolu dışında ki diğer tali yolların Göksun Belediyesince kum dökerek kapatılmasına, Tahirbey Jandarma Karakol Komutanlığı karşısında bulunan bağlantı yolu üzerinde Jandarma Komutanlığınca kontrol noktası oluşturulmasına ve buradan sağlanacak giriş ve çıkışlarda HES kodu sorgulamasının yapılmasına, Esenköy Mahallesi Jandarma Komutanlığınca vasıtası ile sabit ikamet kontrol vasıtası ile sabit ikamet kontrol noktalarının oluşturulmasına karar verilmiştir” denildi.

Göksun İlçesi’nde orya çıkan mutasyonlu virüsün, yurt dışında yaşayan insanlardan yayılma ihtimali üzerinde duruluyor.

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