Göksun’da 3 mahalle karantinaya alındı

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Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak Mahallelerinde Covid-19 hastalarının bulundukları ikametlerde, ev karantinasında tutulmasına karar verdi. Karar çerçevesinde mahallelere giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, diğer tali yollar ise Göksun Belediyesi'nce kum dökülerek kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Göksun Ömer KOÇ

2021-02-07 23:03:28



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