Karabekiroğlu: "Maraş 7’den 70’e milli mücadeledir"

Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, “Maraş, 7’den 70’e bir direniş timsalidir. Maraş’ta maneviyat maddiyata galip gelmiştir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri, ‘Milli Mücadelemizden Hatıralar’ programıyla devam etti. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinliğin moderatörlüğünü Tarihçi Yazar Mehmet Işık gerçekleştirirken, Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu milli mücadele dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dönemin işgalci devletlerinin Kahramanmaraş ve çevre şehirler hakkındaki planlarına dikkat çeken Karabekiroğlu, “Maraş neden işgal edildi önce bunu anlamak gerekir. Anadolu’nun o günkü durumuna bakmak gerekir. O zaman şartlarında adeta bir pamuk deposu olan bu bölgeler ve hemen ilerisindeki petrol kaynakları iştahları kabartmış ve bir işgal planı hazırlanmıştır” diye konuştu.

İşgal sürecinin İngilizlerle başladığını hatırlatan Şevki Karabekiroğlu, “Arslan Bey’in bir sözü var: ‘İngilizler adamı gıdıklayarak öldürür.’ İngilizler burayı işgale geldiklerinde bir burada kalıcı değiliz ifadeleri ile Maraşlıları ikna etmişler ve buna inandırmışlar. Aynı zamanda buradaki Ermenilere de fazla yüz vermediklerinden dolayı da 89 aylık işgal döneminde kayda değer bir olay cereyan etmemiş. Ancak İngilizler burayı bırakıp petrol bölgesine geçerken, Fransızlara Maraş halkı çok zalimdir, aman dikkat edin diyerek onları uyarıp kışkırtırken, Maraşlılara da bakın biz sözümüzü tuttuk gidiyoruz ama gelenler çok felaket işler açacak başınıza dikkatli olun gibi sözde uyarıda bulunmuşlar” dedi.

Fransız işgaliyle şehrin kurtuluş mücadelesinin alevlendiğini de açıklamalarına ekleyen Karabekiroğlu, “Fransızlar Kahramanmaraş’ı işgal edince, Ermeniler taşkınlıklara başlıyorlar. Hatta İngilizler gitmezden önce Ermeniler Fransızlarla temasa geçerek, gelin biz burada, Kilikya bölgesinde bir Ermeni devleti kuracağız, sizlerde lejyoner askerlerimiz olacaksınız gibisinden davette bile bulunuyorlar. Fransızların şehre gelmesi ile birlikte Ermenilerin taşkınlıkları da ortaya çıkınca, Maraş halkı, yediden yetmişe herkes bu savaşa dahil oluyor” ifadelerini kullandı.

Karabekiroğlu sözlerinin devamında, “Maraş Milli Mücadelesinde maneviyatın maddeye galip geldiğini, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi burada da şahit oluyoruz. Harp başlamadan önce Fransız Komutan Kuerette, Ermenilerden şehrin muhkem yerlerinin haritasını ister ve buralara konuşlanacağını söyler. Karşı çıkışlara rağmen burada komutan benim der ve o şekilde birlikleri konuşlandırır. Maraş Halkı yaklaşık 25 noktada konuşlanan Fransız askerlerinin 1520 bölgede perişan edince, Adana’ya haber salınarak destek istenir. Bu arada kadınlardan ve çocuklardan oluşan kafilelerin uzak köylere gönderilmesi emri gelir. Şehirde bulunan kadın ve çocuklar köylere gönderilmeye başlanır. Aynı zamanda da Adana’dan havalanan uçaklar Maraş’ın üzerine gelip resimler çekerler ve şöyle bir rapor sunulur: ‘Maraş’a dört bir yandan akın akın destekler gelmektedir. Oradaki kuvvetlerimizin derhal geri çekilmesi gerekmektedir.’ Böylece Fransızlar perişan bir şekilde şehri terk ederler. Burada da göstermektedir ki sırtını Allah’a dayayan ve Allah rızası için yaptığını dile bile getirmeyen bu halk zaferle müjdelenmiştir” dedi.

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