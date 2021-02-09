Başkan Güngör: "Kahramanmaraş, kurtuluşun ilham kaynağıdır"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın Fransız işgalinden kurtarılmasının birçok şehre ilham verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında İstiklal İlham Verir konferansı gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Orhan Karaağaç’ın yaparken, programda Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin istiklal mücadelesi hakkında konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama haftasına ilişkin bilgiler aktardı. Başkan Güngör, “Bu yıl 101. yıldönümünü kutladığımız kurtuluşumuzun bazı programlarını pandemi sürecinden dolayı kısıtlı olarak gerçekleştiriyoruz. İstiklal İlham Verir temamızı biz özellikle seçtik. İstiklal Nasıl mı ilham veriyor? Çanakkale Zaferimiz Anadolu’nun her yerine ilham veriyor. Kahramanmaraş’ın kendini kurtarması ve Fransızları buradan kovmuş olması birçok şehrimize ilham veriyor ve Fransızları Anadolu’nun iç kesimlerine kadar ilerlemelerini durduruyor” diye konuştu.

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