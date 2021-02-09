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Kahramanmaraş'ta ikamet yangını

İHA

Kahramanmaraş'ta ikamet yangını

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Odadaki sobadan kaynaklı olduğunu tahmin edilen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası can kaybı yaşanmazken çeşitli ev eşyaları zarar gördü.

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