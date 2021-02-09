Kahramanmaraş'ta ikamet yangını

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangında maddi hasar oluştu.



Yangın, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Odadaki sobadan kaynaklı olduğunu tahmin edilen yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası can kaybı yaşanmazken çeşitli ev eşyaları zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.